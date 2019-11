Mandzukic resta alla Juventus? Si lavora per farlo tornare in campo

Mandzukic resta alla Juventus? Questa è la voce che sta circolando nelle ultime ore viste le difficoltà a piazzare l’attaccante croato nel calciomercato di gennaio.

L’ex Atletico Madrid e Bayern Monaco è rimasto praticamente tutto l’anno fuori rosa. Sarebbe però un grave errore rinunciare per tutto l’anno a un calciatore così nonostante l’abbondanza davanti. Il ragazzo non è in forma, visto che non ha mai giocato, ma comunque rimane un calciatore che guadagna uno stipendio importante.

Mandzukic resta alla Juventus? Si lavora per farlo tornare in campo

Le possibilità di vedere Mandzukic rimanere alla Juventus ci sono. Il calciatore croato non ha mercato, nessuno sembra pronto ad offrire i 10 milioni per il pareggio di bilancio della società bianconera. Una situazione che dovrebbe portare molto presto la società a prendere una decisione. Si riflette dalle parti di Torino e chissà che non possa accadere qualcosa di impensabile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK