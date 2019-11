Vidal torna alla Juventus? C’è un indizio che fa riflettere!

C’è un indizio che ci porta ad Arturo Vidal pronto a tornare alla Juventus. Il centrocampista ha parlato a Tv3, sottolineando: “Mi piace stare qui al Barcellona però l’obiettivo è vivere giorno dopo giorno. Se a dicembre o quando finirà la stagione non mi sentirò più importante allora troverò una soluzione per esserlo di nuovo”. Il calciatore ha lasciato una fetta di cuore a Torino e potrebbe essere un colpo low cost per gennaio.

