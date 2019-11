Calciomercato Juve, Fabio Paratici guarda in casa dell’Atalanta e punta ad una giovane promessa che si sta mettendo in mostra quest’anno: le ultime.

Non c’è soltanto Kulusevski nel mirino della Juventus: in casa Atalanta, infatti, c’è un altro giocatore in rampa di lancio che sta attirando e non poco le attenzioni della Vecchia Signora. Stiamo parlando del giovanissimo Amad Traore, attaccante che solitamente si posiziona come ala destra, nativa della Costa D’Avorio e classe 2002.

Calciomercato Juventus, Traore dell’Atalanta bloccato

Il ragazzo, prodotto del settore giovanile della Dea, sarebbe già stato bloccato da Paratici così come suo fratello, Hamed Junior, che invece gioca nel Sassuolo. La concorrenza, però, è davvero tanta a livello internazionale. Base di partenza? 30 milioni di euro.

Su di lui, infatti, anche Manchester City ed Arsenal hanno messo gli occhi da tempo: staremo a vedere se questa opzione -morale- da parte dei bianconeri verrà sfruttata oppure no.

