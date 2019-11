Ultimissime news sulle probabili formazioni Juventus Sassuolo: un giocatore finito ai margini del progetto potrebbe partire titolare: Sarri ci pensa.

Novità importanti nelle ultimissime news che arrivano dai campi, con la Juventus di Maurizio Sarri che scenderà in campo domenica a pranzo, alle ore 12:30, contro il Sassuolo di De Zerbi. In campo ci potrebbero essere parecchie novità, soprattutto in difesa e centrocampo. Potrebbe tornare titolare dopo tantissimo tempo Emre Can, ormai ai margini del progetto, ma al quale il tecnico toscano potrebbe concedere spazio -anche- in vista del calciomercato invernale.

Probabili Formazioni Juventus Sassuolo: Emre Can e Buffon titolari?

Nel 4-3-1-2 di Sarri in porta ci potrebbe essere Gianluigi Buffon, che potrebbe prendere il posto di Szczesny, con Danilo confermato terzino a destra, Bonucci e De Ligt che dovrebbero vincere i rispettivi ballottaggi con Rugani e Demiral, mentre a sinistra è confermato De Sciglio.

A centrocampo una grande novità probabile: quella di Emre Can al posto di Matuidi sulla sinistra, con Pjanic in cabina di regia e Khedira al posto di Bentancur a completare il trittico. Sulla trequarti dovrebbe tornare dal 1′ Bernardeschi, mentre in attacco prosegue l’alternanza tra Dybala ed Higuain, con il Pipita titolare con il Sassuolo accanto a Cristiano Ronaldo.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Caputo, Boga.

