Calciomercato Juventus, beffa Sancho!

La Juventus sul calciomercato potrebbe essere beffata dal Real Madrid. Secondo El Desmaruqe infatti pare che i blancos siano pronti ad affondare per Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Il 19enne è un talento cristallino che i bianconeri avevano messo da diverso tempo nel mirino.

La squadra di Zinedine Zidane pare pronta a mettere il cartellino di Mariano Diaz come parziale contropartita per l’affare. Al momento la Juventus non sembra pronta per una grande offerta nella sessione di riparazione e per questo potrebbe rischiare di vedersi soffiare sotto il naso un calciatore cercato molto a lungo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK