Il futuro di Gonzalo Higuain è un argomento che continua a tenere banco. L’attaccante argentino potrebbe restare alla Juventus.

Un’estate tribolata e con la valigia sempre in mano. Ora però tutto sembra essere radicalmente e totalmente cambiato. Gonzalo Higuain si è definitivamente ripreso la scena e la Juventus a suon di prestazioni, personalità e gol importanti. E allora ecco che il suo futuro potrebbe essere ancora in bianconero.

Higuain, Calciomercato: il Pipita pronto alla firma

Infatti, secondo quanto si legge su ‘Tuttosport’, Higuain vorrebbe restare ancora a Torino. L’argentino vorrebbe rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2021. Un’intenzione che la dirigenza della Juventus avrebbe accolto con felicità e gioia. Le volontà delle due parti potrebbero quindi incontrarsi e portare a un accordo in breve tempo.

L’unico problema sembra essere quello dell’ingaggio. Infatti attualmente il Pipita guadagna ben 15 milioni lordi a stagione. L’idea è quella che, in caso di prolungamento del suo contratto, il buon Gonzalo dovrebbe spalmare il suo stipendio. Soltanto così il rinnovo potrebbe diventare realtà e Higuain potrebbe legarsi a vita alla Juventus. I prossimi mesi saranno senza alcun dubbio quelli decisivi. E chissà che non arrivi qualche altro gol per rendere il tutto ancora più sensato e significativo.

