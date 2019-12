Inter Spal streaming, diretta live: come seguire la partita online

Inter Spal streaming, diretta live: ecco come seguire la partita dello stadio San Siro tra nerazzurri e spallini, in programma oggi alle ore 15.

Inter Spal sarà uno dei tre match in programma oggi alle ore 15. I nerazzurri di Antonio Conte vogliono conquistare la vittoria per continuare la corsa sulla capolista Juventus, ma occhio agli emiliani, alla disperata ricerca di punti salvezza.

Inter Spal streaming, come seguire la partita

Inter-Spal sarà visibile in esclusiva su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Serie A. Sarà possibile seguire la sfida anche su tablet, pc e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Un’altra alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming on demand che trasmette le partite di Serie A incluse nel pacchetto della piattaforma satellitare.

Insomma, le possibilità per non perdersi nemmeno un minuto di Inter Spal sono davvero tante. Non resta che attendere le ore 15 e il fischio d’inizio della sfida di San Siro. Nerazzurri e spallini sono pronti a darsi battaglia.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK