Parma Milan streaming, diretta live: come seguire la partita online

Parma Milan streaming, diretta live: ecco come seguire la partita dello stadio Tardini tra ducali e rossoneri, in programma oggi alle ore 15.

Parma Milan sarà uno dei tre match in programma oggi alle ore 15. Molto interessante la sfida dello stadio Tardini, dove i ducali andranno alla ricerca di importanti conferme. Discorso diverso per i rossoneri, che devono assolutamente fare punti per risalire la classifica, che al momento è a dir poco deficitaria.

Parma Milan streaming, come vedere la partita online

Parma-Milan sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky. Basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport. Sarà possibile seguire la sfida anche attraverso Sky Go, app scaricabile sia su Ios che Android e utilizzabile su smartphone e tablet, oppure attraverso il proprio pc o notebook.

In alternativa si potrà vedere il match su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand collegato a Sky, che consente, acquistando un singolo pacchetto, di accedere alla programmazione sportiva dell’emittente satellitare. Insomma, Parma Milan potrà essere seguita davvero in vari modi.

