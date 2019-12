Video Gol Boga Juventus Sassuolo: pareggio immediato dei neroverdi, pallonetto a Buffon Per vedere la rete clicca qui.

Bellissima giocata al limite tra il giovane e Djuricic che si chiude con un bel triangolo che manda in porta il ragazzo autore di una partita fino a questo momento davvero splendida. Il ragazzo si trova solo davanti a Buffon che esce e, con tantissima personalità e soprattutto freddezza, il ragazzo fa il pallonetto a Buffon e mette la palla in rete. Cuadrado rincorre la sfera ma non ci può arrivare: il pallone si insacca placidamente in rete.

Video Gol Boga Juventus Sassuolo: pareggio neroverde

Bellissimo gol del giovanissimo ragazzo che quest’anno sta davvero facendo bene diventando un vero e proprio punto di riferimento per il centrocampo e non solo di De Zerbi. La sua rete è davvero splendida e probabilmente già nel mercato di gennaio qualcuno arriverà in Emilia con una bella offerta per lui.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK