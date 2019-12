Video Parma Milan highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Parma Milan highlights: ecco le immagini salienti della partita dello stadio Tardini tra i ducali e i rossoneri, disputatesi nel pomeriggio. Clicca qui per vedere la sintesi.

Parma Milan è uno dei tre match in programma oggi alle ore 15. Al Tardini è andato in scena un match equilibrato e comunque molto interessante e ricco di spunti. I rossoneri cercavano punti per risalire la classifica, mentre i ducali volevano conferme di essere in un buon momento.

Video Parma Milan highlights: le immagini salienti della partita

I meneghini dovevano dare continuità al punto conquistato contro il Parma. Gli emiliani però, reduci dalla vittoria sulla Roma e dal pari sul campo del Bologna, si sono rivelati un avversario tosto e in palla. La partita è stata giocata sul filo del rasoio fino all’ultimo minuto ed è sempre stata in bilico. Le emozioni non sono mancate e le due squadre ci hanno voluto provare fino alla fine, mostrando comunque degli aspetti positivi.

Nei video highlights di Parma Milan si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha detto molto sul futuro e sulle ambizioni delle due squadre scese in campo. D’altronde sia D’Aversa che Pioli erano alla ricerca di risposte e di segnali importanti. E qualcosa è senza alcun dubbio arrivato.

