Boga alla Juventus, Calciomercato: ecco il piano dei bianconeri

Boga è uno dei giocatori più interessanti che si stanno mettendo in mostra in questo campionato di Serie A. E la Juventus ci starebbe pensando.

Proprio un suo gol ieri ha messo i bastoni alle ruote tra la Juventus. Jeremie Boga ha stupito lo Stadium e ha dimostrato di essere uno dei prospetti più interessanti di questo campionato. D’altronde, la rete messa a segno ieri dall’attaccante del Sassuolo, è un concentrato di talento, freddezza, personalità e concentrazione. E gli occhi di top club non possono non esser puntati su di lui.

Leggi anche -> Juventus Sassuolo, rivedi il gol di Boga

Boga alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri pensano all’ivoriano

La Juventus starebbe pensando al gioiello dei neroverdi. I bianconeri dovranno ovviamente guardarsi dalla nutrita e agguerrita concorrenza. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Rai Sport’, anche il Napoli sarebbe interessato a Boga. Insomma, potrebbe andare in scena un vero e proprio duello di mercato.

Quattro gol in campionato, grandi prestazioni e tanta qualità: basterebbe questa descrizione per spiegare le caratteristiche del 22enne. Un giocatore dal futuro assicurato e su cui potrebbe scatenarsi un’autentica asta. La Juventus ci pensa e studia un piano per battere la concorrenza, anticipando i tempi. Il gol ieri può rappresentare la svolta. Un pallonetto morbido che ha acceso l’interesse dei bianconeri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK