Calciomercato Juventus, due cessioni pesanti a gennaio

Calciomercato Juventus, arriveranno due cessioni davvero pesanti a gennaio alimenteranno la campagna acquisti: adii inevitabili per i bianconeri.

Il loro futuro continua ad essere sempre più in bilico nella Juventus del prossimo futuro: Fabio Paratici e Maurizio Sarri, infatti, stanno sempre più pensando di cedere Emre Can e Federico Bernardeschi. I due sono stati schierati titolari dal tecnico toscano nell’ultima partita pareggiata contro il Sassuolo che è anche costata il sorpasso dell’Inter in classifica. In questa circostanza i due hanno deluso e non hanno rispettato le aspettative: ecco dove potrebbero andare questi due giovani calciatori classe 1994 e quanto potrebbe guadagnare la Vecchia Signora dai loro addii.

Calciomercato Juventus, Emre Can e Bernardeschi addio: dove andranno?

Per quanto concerne Emre Can, arrivato a parametro zero l’anno scorso dopo essersi svincolato dal Liverpool, dalla sua cessione la Juventus potrebbe compiere un’importantissima plusvalenza: 35 milioni di euro almeno come base di partenza della trattativa. Su di lui Liverpool e Manchester United sembrano essere le formazioni pronte a fare quantomeno un tentativo.

Per quanto concerne invece Federico Bernardeschi, dopo l’interesse più o meno palesato del Barcellona, i Red Devils vorrebbero provare ad inserirsi per lui, sul cui talento non sembrano esserci affatto dei dubbi.

