Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: la richiesta di Sarri

Emerson Palmieri è da tempo sul taccuino della Juventus. A spingere per l’arrivo del terzino del Chelsea sarebbe Maurizio Sarri.

Gli infortuni in questo avvio di stagione hanno fatto capire che la Juventus potrebbe tornare sul mercato per acquistare un terzino. Il ko di Alex Sandro, che ha seguito quello di De Sciglio e Danilo, potrebbe aver convinto la dirigenza dei bianconeri a investire in quella zona del campo. Uno dei nomi caldi, come riportato dal ‘Daily Express’, sarebbe Emerson Palmieri.

Calciomercato Juventus, tutto su Emerson Palmieri?

Il giocatore del Chelsea sarebbe un’esplicita richiesta di Maurizio Sarri, che l’ha avuto a disposizione nella sua avventura in quel di Londra. Il tecnico della Juventus farebbe carte false per poter riaver a disposizione e riabbracciare l’italo-brasiliano.

Emerson Palmieri, che sembra aver risolto i problemi fisici che lo hanno bloccato e ostacolo nelle scorse stagioni, potrebbe senza alcun dubbio essere il rinforzo giusto. Bisognerebbe però fare i conti con le intenzioni e la volontà del Chelsea, che potrebbe fare muro e non aprire in nessun modo alla cessione dell’ex Roma. La differenza però potrebbe farla la volontà del calciatore. Insomma, la trattativa appare abbastanza complicata. Ma nulla nel mercato è impossibile e irrealizzabile. Gennaio è oramai dietro l’angolo. Porterà con sé un terzino per la Juventus?

