Chi è il vincitore del Pallone d’oro 2019? Si rinnova ancora una volta la sfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: chi vincerà il premio quest’anno?

Questa sera si svolgerà la classica cerimonia di celebrazione del Pallone d’oro 2019 e, come ormai accade da tantissimi anni a questa parte, si rinnoverà il duello tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, anche se non è da escludere che ci siano altri campioni che riescano ad essere dei veri e propri outsiders nell’evento che, come ogni anni, è svelato da France Football.

Pallone d’oro 2019 vincitore chi è: Messi o Ronaldo?

L’anno scorso si aggiudicò il trofeo, un po’ a sorpresa, Luka Modric, mentre quest’anno gli altri contendenti favoriti, anche se nettamente indietro rispetto a Cristiano Ronaldo e Messi, saranno Virgil Van Dijk e Mohammed Salah.

Staremo a vedere chi avrà la meglio quest’anno anche se, salvo clamorosi colpi di scena, il favorito numero uno sarà la Pulce che con il suo Barcellona l’anno scorso ha disputato l’ennesima stagione superlativa.

Non è da escludere, quindi, che possa ancora una volta alzare il prestigioso trofeo a discapito di CR7 il quale, nonostante l’ottima stagione tra le fila della Juventus, non è riuscito ad alzare la Champions League fermandosi ai quarti di finale.

