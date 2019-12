Dybala: la Joya firma l’accordo

Paulo Dybala firma l’accordo. L’affare ormai è fatto a ribadirlo è Sky Sport. Sono partiti i dialoghi tra le parti per il prolungamento del contratto del calciatore. Al momento l’unica cosa da chiarire è come verranno gestiti i diritti di immagine che sono affidati a una società esterna. Al momento dunque sembra nuovamente cambiato tutto dopo che in estate il calciatore era stato praticamente ceduto.

Si parla per la Joya di un rinnovo di contratto fino al 2024, prolungando dunque di due anni l’attuale accordo fino al 2022 con un adeguamento importante a salire. Il numero 10 ha ritrovato in questa stagione la verve che lo aveva visto nel 2017 trascinare i bianconeri fino alla finale di Champions League.

