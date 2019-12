Eriksen alla Juventus, Calciomercato: si fa già a gennaio?

Eriksen è un nome da tempo sul taccuino della Juventus. L’affare potrebbe decollare già nel mese di gennaio: ecco la situazione.

Christian Eriksen sembra oramai essere destinato a lasciare il Tottenham. Il centrocampista danese avrebbe oramai deciso di non rinnovare il contratto che lo lega agli Spurs e che scadrà nel giugno del 2020. Ed ecco che su di lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato.

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: affare già a gennaio?

La Juventus ha messo da tempo nel mirino il centrocampista classe 1992. Stando a voci e indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, l’affare potrebbe chiudersi già nel mercato di gennaio, ormai sempre più alle porte. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’, i bianconeri potrebbero provare ad arrivare al giocatore già nella sessione invernale. A fare la differenza potrebbe essere la volontà del calciatore, desideroso di cambiare aria.

Il più grande ostacolo potrebbe senza alcun dubbio essere rappresentato dalla concorrenza. Anche Inter e Real Madrid avrebbero infatti puntato a Eriksen. I nerazzurri vorrebbero, proprio come la Juventus, provarci già quest’inverno, mentre gli spagnolo preferirebbero tentare l’assalto in estate, acquistando il giocatore a parametro zero. Insomma, la situazione appare in continua evoluzione e bisognerà anche fare i conti con la volontà del Tottenham, che rischia di depauperare un importante patrimonio sia economico che tecnico.

