Infortuni Juventus, ecco chi rientrerà contro la Lazio

Infortuni Juventus: in casa bianconera si punta a recuperare più giocatori possibili in vista della sfida di sabato sera contro la Lazio.

In casa Juventus l’obiettivo è provare a recuperare qualche giocatore in vista del big match dell’Olimpico contro la Lazio, in programma sabato alle ore 20:45. I bianconeri devono infatti fare i conti con qualche infortunio e qualche problema fisico. Chi riuscirà a esser a disposizione contro i biancocelesti?

Infortuni Juventus, ecco chi recupera per la Lazio

Secondo quanto rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, Rabiot dovrebbe riuscire a tornare nell’elenco dei convocati. Dopo aver saltato Atalanta, Atletico Madrid e Sassuolo per un problema all’adduttore, il francese ci sarà molto probabilmente nella sfida di Roma. Discorso simile per Khedira, fermatosi alla vigilia del match contro i neroverdi. Il programma di prevenzione al ginocchio sinistro dovrebbe comunque consentirgli di essere abile e arruolabile contro la Lazio.

Chi invece starà ai box ancora per quel giorno è senza alcun dubbio Douglas Costa, alle prese con una lesione muscolare alla coscia destra. Sempre secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo romano, il brasiliano potrebbe rientrare contro il Bayer Leverkusen o direttamente nel prossimo turno di campionato con l’Udinese. Insomma, Sarri fa la conta, ma in vista di sabato può sorridere: Rabiot e Khedira saranno, a meno di colpi di scena, di nuovo utilizzabili.

