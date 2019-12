L’infortunio di Douglas Costa preoccupano ancora la Juventus visto che il calciatore continua ancora una volta ad essere un ragazzo a cui manca la continuità.

Il brasiliano rischia di vedere la sua stagione messa a rischio, nonostante si parli di un suo ritorno in campo contro l’Udinese il 15 dicembre prossimo. Va specificato che il calciatore brasiliano sarebbe anche pronto a tornare in campo, ma ci sia la massima allerta per evitare che torni troppo presto creando dei problemi fisici non di poco conto.

Infortunio Douglas Costa, stagione a rischio se…

Douglas Costa infortunio e ritorno in campo, il brasiliano è pronto ma la società tira il freno a mano. Si rischia infatti di perderlo ancora molto a lungo con l’idea che il ragazzo possa avere dei problemi non di poco conto. Lo studio della sua condizione fisica porterà a lavorare con attenzione, evitando di trovare il calciatore a correre dei rischi inutili.

