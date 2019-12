Infortunio Khedira, operazione al ginocchio e stagione finita?

L‘infortunio di Khedira è più grave del previsto. Il centrocampista tedesco sarà operato domani al ginocchio sinistro per pulizia artroscopica. L’intervento sarà effettuato ad Augsburg in Germania. Ad eseguire l’intervento sarà il professor Ulrich Boenisch. Al momento non sono chiari i tempi di recupero per Sami che comunque non dovrebbe rientrare in campo prima della seconda parte di stagione.

