Mario Mandzukic è sparito, fan preoccupati

I fan della Juventus sono preoccupati per Mario Mandzukic, un tempo leader e ora praticamente sparito anche se ancora a stipendio e in rosa. Il ragazzo ha deciso persino di non scrivere più nulla sui social network, sulla sua pagina Instagram come ultimo post possiamo ammirare una foto di un amichevole estiva con la maglia bianconera e niente altro. Fabio Paratici intanto sottolinea che c’è rispetto e voglia di farlo partire alle giuste condizioni.

