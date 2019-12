Ronaldo Mvp Serie A, il portoghese: “Qui sono felice”

Cristiano Ronaldo è stato premiato come miglior giocatore della Serie A. E, al termine della premiazione, il portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Una piccola consolazione dopo la delusione del Pallone d’Oro. Cristiano Ronaldo, durante il Gran Galà del Calcio Aic, che si è svolto ieri in quel di Milano. è stato eletto miglior giocatore della Serie A. Il portoghese è stato anche inserito nel tridente offensivo della formazione tipo.

Juventus, senti Cristiano Ronaldo: ecco le parole del portoghese

Cristiano Ronaldo, poco dopo la premiazione, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Queste le sue parole: “Per me è davvero un orgoglio vincere il premio di miglior giocatore della Serie A. Voglio ringraziare i miei compagni della Juventus e tutti quelli che hanno votato per me per questo premio. La Serie A è senza alcun dubbio un campionato difficile, ma io sono felice qui. Grazie ancora a tutti per avermi votato. Questo anno spero che sia le cose vadano allo stesso modo“.

Il portoghese era atteso in quel di Parigi, dove si è svolta la cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro, vinto da Lionel Messi. Cristiano Ronaldo però, prima di arrivare intorno alle 23 a Milano per la cerimonia del Gran Galà del Calcio, ha passato il resto della sua giornata in quel di Lisbona. E in serata è arrivata la consolazione del premio. Anche se la ferita della sconfitta non è un qualcosa a cui il lusitano pare essere abituato.

Leggi anche -> Juventus, Paratici: “Ronaldo un problema? Non mi sembra”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK