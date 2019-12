Una tifosa: “Emre Can mi ha distrutto gli occhiali”

“Emre Can mi ha distrutto gli occhiali. E’ successo tutto in riscaldamento. Una tua pallonata mi è arrivata in faccia”. Così scriveva Rossella Borneo su Twitter, pubblicando una foto che la ritrae con gli occhiali rotti e col referto dell’intervento diretto dei medici presenti all’Allianz Stadium.

Su Instagram Emre Can ha sottolineato: “Ciao Rossella. Mi dispiace per la pallonata di domenica. Giuro che non l’ho fatto apposta. Riesco a farmi perdonare inviandoti una maglietta firmata della Juventus? Mandami un messaggio in privato e ci mettiamo d’accordo”.

