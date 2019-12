Dybala resta alla Juventus, Calciomercato: il rinnovo è alle porte

Dopo un estate travagliata e con le valigie in mano, ora per Dybala sembra a essere a un passo il rinnovo con la Juventus.

Riprendersi la Juventus. Questo è stato ciò che è riuscito a fare Paulo Dybala in questi primi mesi di stagione. L’argentino, a suon di prestazioni, gol, grandi giocate e continuità, si è guadagnato la piena fiducia di Maurizio Sarri. E ora, quello che in un estate travagliata e con le valigie in mano, appariva a dir poco improbabile, potrebbe diventare molto presto realtà.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è sempre più vicino

Infatti, secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, il futuro della Joya dovrebbe essere ancora in quel di Torino. E le trattative per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel giugno del 2022, sarebbero già partite.

Insomma, i contatti tra la dirigenza juventina e Dybala starebbero entrando oramai nel vivo e nella parte clou. Le volontà delle due parti dovranno incontrarsi e trovarsi su alcuni aspetti, ma le sensazioni non possono che essere più che positive. Per l’ex Palermo sarebbe pronto un possibile aumento fino a toccare i 9 milioni di euro di ingaggio, con possibile scadenza nel 2024. Per un futuro sempre più bianconero. Per un futuro da vero e proprio leader.

