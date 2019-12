Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: resta in Serie A

Emre Can lascia la Juventus già a gennaio ma rimane in Serie A: queste le ultimissime news di calciomercato, ecco dove giocherà il centrocampista.

Tutti pazzi per Emre Can. La situazione contrattuale del centrocampista classe 1994 della Juventus è molto particolare e di certo fa gola a moltissime formazioni. Su tutte le ultimissime news di calciomercato sembrano parlare di Fiorentina, oltre al Milan che già aveva espresso la volontà di fare un tentativo nei suoi confronti.

Leggi anche: “Juventino” ad un arbitro, scoppia il Caos alla Figc

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: Fiorentina o Milan?

Emre Can infatti piace moltissimo in Serie A e nelle ultime ore è palesata la possibilità che il ragazzo rimanga in Italia invece di andare all’estero, dove comunque Psg e Barcellona sembrano essere intenzionate a fare un serio tentativo per lui.

Leggi anche: Lazio Juventus probabili formazioni, Sarri cambia 5 giocatori!

Staremo a vedere che cosa accadrà e se l’ex Liverpool riuscirà a trovare una nuova sistemazione già a gennaio: la base di partenza per la Juventus per cedere il suo cartellino è di circa 30 milioni di euro e difficilmente accetterà soluzioni in prestito.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK