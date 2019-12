L’infortunio di Sami Khedira ha creato parecchi problemi nel calciomercato Juventus in uscita e non solo: le conseguenze sui bianconeri sono importanti.

Ha creato enormi problemi al calciomercato Juventus l’infortunio di Sami Khedira che è già stato operato per risolvere i numerosi problemi al ginocchio che lo tormentavano ormai da parecchio tempo. La diretta conseguenza, infatti, è il blocco di ogni trattativa in uscita in merito alla mediana.

Calciomercato Juventus, Khedira infortunato blocca tutto

Uno su tutti? Emre Can che, ormai, sembrava essere destinato ad altri lidi (Milan, Fiorentina e Borussia Dortmund su tutti) mentre adesso sembra essere destinato a fare altri 6 mesi almeno di panchina per poi essere ceduto in estate.

Ma non solo: anche Blaise Matuidi, infatti, ha ricevuto parecchie offerte già per gennaio e, nonostante sia un elemento molto importante per Maurizio Sarri, avrebbe potuto partire. Così non sarà: entrambi i giocatori rimarranno, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, a Torino almeno fino a giugno. Infortunio Khedira e calciomercato Juventus: legati con un doppio filo.

