Calciomercato Juventus, Paratici ha già preso un campione per il 2020

Fabio Paratici ha praticamente piazzato il primo colpo di calciomercato Juventus per il 2020. Secondo Calciomercato.com i bianconeri sarebbero davvero molto vicini all’acquisto di Thomas Meunier che va in scadenza a giugno con il Paris Saint German. Il calciatore piace moltissimo alla Juve da diverso tempo, staremo a vedere se avrà la possibilità di fare il salto di qualità in Serie A.

