Infortunio Ramsey, altro ko per il gallese: stagione a rischio?

Altro infortunio Ramsey e la Juventus trema. Il gallese si è fermato ancora una volta per un problema muscolare e non sarà in campo nella sfida Lazio Juventus dove si vociferava potesse partire titolare. Secondo quanto comunicato dalla Juventus ha riportato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra.

Con Douglas Costa ancora non al meglio ci sarà dunque un’altra occasione per Federico Bernardeschi in un momento difficile e fischiatissimo dal pubblico bianconero. Per Ramsey si rischia di parlare di stagione compromessa, visto che i continui problemi fisici l’hanno messo ko diverse volte. Staremo a vedere se avrà la possibilità di vivere un 2020 migliore rispetto a quella dello scorso anno. La scorsa stagione si era chiusa con un brutto ko contro il Napoli in Europa League. Un infortunio muscolare che gli aveva impedito di sostenere la preparazione estiva.

