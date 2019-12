Lazio Juventus probabili formazioni, Sarri schiera uno della Primavera

Le probabili formazioni Lazio Juventus possono anche portare a delle sorprese come si sta vociferando nelle ultime ore.

In difesa infatti potrebbe esserci spazio per il capitano della primavera Matteo Anzolin che sta stupendo con la squadra di Lamberto Zauli e che può tornare utile in un momento non facilissimo fisicamente per i terzini, ecco dunque i possibili schieramenti:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Anzolin; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Lazio Juventus probabili formazioni, dubbi sulla corsia

Certo è che le probabili formazioni di Lazio Juventus portano dei dubbi con un ballottaggio importante sulla corsia sinistra. Fatto sta che ovviamente Alex Sandro rimane il favoritissimo per giocare titolare. Non c’è però da escludere che al suo posto possa giocare Mattia De Sciglio.

Staremo a vedere chi avrà alla fine la meglio anche se sarebbe molto interessante vedere il classe 2000 in campo. Sarebbe un cambiamento non di poco conto che avvicinerebbe il calcio italiano a quello internazionale dove ragazzi di talento vengono lanciati titolari anche da squadre di livello come Barcellona o Real Madrid.

Chi è Matteo Anzolin

Matteo Anzolin è nato l’11 novembre del 2000 a Latisana. Cresciuto nelle giovanili del Vicenza era stato preso in prestito nel 2017 proprio dalla squadra biancorossa nella stagione 2017/18. Dopo una grande stagione la Juventus aveva deciso di acquistarne definitivamente il cartellino. Nato come terzino mancino può giocare anche come centrale o addirittura da centrocampista sinistro. Alto 181 centimetri ha un fisico importante e ricorda molto il primo Giorgio Chiellini nelle movenze.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK