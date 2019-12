Pogba alla Juventus, Calciomercato: il “regalo” di Florentino Perez

Paul Pogba alla Juventus potrebbe essere un affare di calciomercato fattibile: il Real Madrid di Florentino Perez fa un “regalo” ai bianconeri.

Arrivano buone notizie per quanto concerne il calciomercato Juventus in entrata: nonostante l’infortunio di Sami Khedira abbia creato non pochi problemi alle uscite dei bianconeri, quello in entrata, almeno per giugno, non sembra essere messo in discussione.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: Real Madrid fuori dai giochi

Il Real Madrid di Zinedine Zidane, inoltre, sembra aver compiuto un regalo più o meno involontario ai bianconeri di Fabio Paratici: nella “lista” consegnata a Florentino Perez riguardante le preferenze del tecnico sugli acquisti per la mediana, non sembra esserci il nominativo del francese.

Il prezzo per riportarlo tra le fila della Vecchia Signora di Maurizio Sarri, però, è molto alto: base di partenza? Almeno 80 milioni di euro che potrebbero abbassarsi nel caso in cui vengano inseriti i cartellini dei vari De Sciglio, Mandzukic ed Emre Can. Almeno uno dei tre potrebbe trasferirsi proprio tra le fila dei Red Devils.

