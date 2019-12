Nelle probabili formazioni Lazio Juventus, Maurizio Sarri recupera un infortunato che potrebbe partire titolare: le ultimissime news dal campo.

Potrebbero esserci importanti cambi in entrambe le squadre questo sabato sera allo stadio Olimpico di Roma: le probabili formazioni Lazio Juventus, gara che si giocherà sabato sera alle ore 20:45, parlano di alcuni cambi da parte sia di Simone Inzaghi sia di Maurizio Sarri. In particolar modo il tecnico dei bianconeri dovrebbe recuperare Adrien Rabiot che potrebbe partire dal primo minuto al posto di Rodrigo Bentancur.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Haaland: fissato il prezzo, è bassissimo!

Probabili Formazioni Lazio Juventus: Rabiot titolare?

Nel 4-3-1-2 della Juve, in porta tornerà Szczesny, con Cuadrado ed Alex Sandro terzini, mentre in mezzo confermati ancora una volta sia Bonucci sia De Ligt costretti agli straordinari.

A centrocampo come sempre Pjanic sarà in cabina di regia, con Rabiot e Matuidi interni di corsa e qualità. Sulla trequarti dovrebbe esserci Ramsey, favorito su Bernardeschi, mentre in avanti prosegue l’alternanza tra Dybala ed Higuain accanto a Ronaldo: questa volta gioca la Joya.

Ti potrebbe interessare: Scambio Chiesa Emre Can, Calciomercato Juventus: il piano

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK