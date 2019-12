Lo scambio Emre Can Chiesa tra Fiorentina e Juventus è una news di calciomercato che arriva improvvisa da Firenze: il piano di Paratici e Commisso.

Al momento è ancora soltanto un’ipotesi che, però, ben presto potrebbe diventare realtà: stiamo parlando dello scambio Chiesa Emre Can tra Fiorentina e Juventus. Il centrocampista turco classe 1994, che non riesce proprio a trovare spazio tra le fila di Maurizio Sarri, vorrebbe lasciare Torino dove ormai è ai margini del progetto; allo stesso tempo l’esterno classe 1997, che piace moltissimo a Paratici, non è ancora convinto della proposta di rinnovo da parte dei gigliati, con 4 milioni di euro di ingaggio in un contratto pluriennale.

Scambio Chiesa Emre Can, Calciomercato Juventus: offerta Fiorentina

Il problema a questo punto, però, rimane: Emre Can, infatti, dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo e non con la formula del prestito -neanche oneroso con obbligo di riscatto- da parte della Juventus. Il motivo è molto semplice: i bianconeri vogliono subito fare cassa con lui senza averlo a libro paga ancora per i prossimi sei mesi.

In tal senso, il Borussia Dortmund sembra essere un’opzione più che percorribile già a gennaio, ma l’offerta sembra essere troppo bassa: per meno di 35 milioni di euro la Juventus non si siederà al tavolo.

