Rodrigo Bentancur rivela in un’intervista a DAZN che cosa gli hanno detto sia Allegri sia Sarri alla Juventus e che cosa gli manca come calciatore.

In una recente intervista rilasciata a DAZN, Rodrigo Bentancur si è raccontato ed ha svelato che cosa gli manca alla Juventus per diventare uno dei giocatori più forti al mondo del ruolo di centrocampista. A rivelarglielo sono stati sia Allegri sia Sarri: il gol. Il particolar modo l’ex tecnico dei bianconeri gli ha svelato che potrebbe diventare uno dei più forti al mondo come mezzala ma che, per farlo, deve trovare maggiormente il rapporto con il gol.

Leggi anche: Ramsey infortunato, Juventus: stabiliti i tempi di recupero, quando torna?

Bentancur: “Alla Juventus mi manca il gol”

Il ragazzo ha inoltre dichiarato quali erano i suoi idoli quando era piccolo: dapprima infatti si ispirava a Lampard e Gerrard, poi si è innamorato calcisticamente parlando di Busquets. Adesso, invece, ha avuto l’opportunità di giocare accanto a Pjanic che, oltre ad essere un amico, gli fornisce grandi consigli per migliorare giorno dopo giorno.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Pjaca inserito in uno scambio: partirà a gennaio

Il bosniaco, che nel ruolo di regista in questo momento è pressoché insostituibile, continua a ripetergli di stare tranquillo che, con le sue qualità e personalità, può crescere ancora moltissimo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK