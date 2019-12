Infortunio Candreva, Inter Roma: ko per l’esterno nerazzurro

Infortunio Candreva: l’esterno dei nerazzurri è costretto a uscire a fine primo tempo. Seconda sostituzione obbligata in Inter Roma.

Seconda sostituzione per infortunio durante Inter Roma. Nel finale del primo infatti è stato costretto a lasciare il campo Antonio Candreva. L’esterno dei nerazzurri è stato messo ko da un problema alla schiena. In un primo momento l’ex Lazio sembrava in grado di continuare a giocare. Poi però è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato Lazaro.

Leggi anche – > Inter Roma, infortunio per Santon

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK