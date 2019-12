Lazio Juventus probabili formazioni, debutta una punta che non ha mai giocato

Lazio Juventus probabili formazioni: ritorno importante in casa bianconera in vista della sfida dell’Olimpico, in programma domani sera.

Lazio Juventus sarà, insieme a Inter Roma, il big match di questo weekend di Serie A. All’Olimpico c’è grande attesa per un match che si preannuncia spettacolare e combattuto. Maurizio Sarri deve fare i conti con qualche assenza, tra cui quella di Ramsey. Il tecnico dei bianconeri può però riabbracciare un giocatore assente da molto tempo.

Lazio Juventus probabili formazioni: importante ritorno nel reparto offensivo

Tra i convocati per la partita contro i biancocelesti di Simone Inzaghi c’è infatti Marko Pjaca. È la prima volta che il croato classe ’95 sarà a disposizione in questa stagione. Il 24enne è tornato al club bianconero dopo il prestito alla Fiorentina. L’avventura in viola si era però conclusa anzitempo a causa della rottura del legamento crociato sinistro.

La fortuna non ha davvero assistito negli ultimi anni l’ex Dinamo Zagabria, che nel 2017 si era infatti rotto anche il crociato destro, durante un’amichevole contro l’Estonia. Un ko che aveva bloccato la sua ascesa e la sua esplosione. Ora però il peggio sembra esser stato messo alle spalle. Per Pjaca è arrivato il momento della rinascita. E chissà che per lui domani non possa esserci il debutto stagionale.

