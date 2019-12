Le probabili formazioni di Lazio Juventus ci portano a una gara che potrebbe essere davvero decisiva nello snodo verso la corsa allo Scudetto. Anche perché arriverà dopo Inter Roma in campo questa sera.

Ecco le probabili con la scelta di puntare ancora su Federico Bernardeschi che fa infuriare i tifosi:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

Lazio Juventus probabili formazioni, Sarri fa infuriare i tifosi

Sarri fa infuriare i tifosi a guardare le probabili formazioni di Lazio Juventus. L’infortunio di Aaron Ramsey ha rispedito dietro le punte ancora Federico Bernardeschi, piuttosto deludente nelle ultime gare. Il calciatore toscano è spesso criticato dal pubblico bianconero, sarà così anche domani.

La speranza è che possa giocare una bella partita anche se in molti l’hanno bocciato ancor prima di vederlo schierato titolare in campo. Vedremo come si comporterà, noi però abbiamo sempre sostenuto che il talento di Fede sia impossibile da mettere in discussione e siamo convinti che anche domani farà molto bene.

