L’infortunio di Aaron Ramsey mette in allarme Maurizio Sarri che deve correre ai ripari per la sua Juventus: stabiliti i tempi di recupero del ragazzo.

Per fortuna non sembra essere nulla di grave ma la Juventus ha avuto molta paura per Aaron Ramsey che, nella giornata di ieri, ha dovuto fermarsi per l’ennesimo stop di questa stagione davvero sfortunata. Il gallese ex Arsenal, infatti, dopo aver effettuato degli esami strumentali del caso, ha riportato un sovraccarico al flessore della coscia sinistra: ecco i tempi di recupero, quando lo rivedremo in campo?

Ramsey infortunio, Juventus: tempi di recupero, quando torna in campo?

Come abbiamo detto in precedenza, i tempi di recupero sono stimati in circa una settimana al massimo. Per questo motivo, però, il ragazzo dovrà saltare la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio e, soprattutto, il ritorno di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Insomma, è meglio non rischiare soprattutto per la Juventus che in mediana si è ritrovata la coperta molto, molto corta.

