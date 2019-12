Esultanza Ronaldo Lazio Juventus: una liberazione!

Esultanza Ronaldo dopo il suo gol in Lazio Juventus: per Cristiano è una liberazione vera dopo aver fatto passare in vantaggio i suoi.

Finalmente è tornato in rete su azione Cristiano Ronaldo e non è mai banale quando il portoghese va in rete. Lazio Juventus 0-1, dopo il gol, un relativamente facile tap-in su assist perfetto di Rodrigo Bentancur, ha fatto un’esultanza con il suo solito saltello per poi abbracciare tutti i suoi compagni, Bonucci compreso.

Esultanza Ronaldo Lazio Juventus: gol importante

Dalla panchina è anche arrivato Gianluigi Buffon che è andato proprio lì, a dargli una pacca, come se i due si fossero detti qualcosa prima della partita.

