Pagelle Lazio Juventus, tutti i voti della partita

Pagelle Lazio Juventus: ecco tutti i voti della partita dello stadio Olimpico tra i biancocelesti e bianconeri. Tante conferme, ma anche qualche sorpresa.

Lazio Juventus è stato l’anticipo serale della 15esima giornata di Serie A. C’era grande attesa per la sfida dell’Olimpico, che non ha affatto deluso dal punto di vista del gioco, dello spettacolo e delle emozioni. Ecco le pagelle del match tra biancocelesti e bianconeri:

Szczesny 7.5

Cuadrado 4.5

Bonucci 5.5

de Ligt 5.5

Alex Sandro 5.5

Bentancur 7 (41′ Emre Can 5)

Pjanic 5.5

Matuidi 5

Bernardeschi 6.5 (70′ Danilo 6)

Cristiano Ronaldo 6

Dybala 6.5 (79′ Higuain)

Pagelle Lazio Juventus, i top e flop del match

Pagelle Lazio Juventus ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. Gli occhi non potevano non essere puntati sulla coppia d’attacco bianconera. Ci si aspettava sicuramente molto quindi da Paulo Dybala e da Cristiano Ronaldo. Attenzione però anche in mediana, viste le numerose assenze con cui ha dovuto fare i conti Maurizio Sarri. All’Olimpico poteva e doveva essere la notte di Bentancur, chiamato a non far rimpiangere chi non c’era.

Ovviamente non si può non parlare del reparto arretrato, vista la presenza tra le fila della Lazio di Ciro Immobile, capocannoniere del campionato. Bonucci e de Ligt erano quindi chiamati agli straordinari e a una prestazione pressoché impeccabile. Insomma, una partita intensa e dove i giudizi non hanno potuto non tenere conto della tanta qualità in campo.

