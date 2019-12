Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: ecco il futuro del difensore

Rugani sta trovando davvero pochissimo spazio. Ed è per questo che il difensore potrebbe lasciare la Juventus. Ma quale sarà la sua destinazione?

Soltanto due presenze tra campionato e Champions League. Queste le statistiche di Daniele Rugani in questa stagione. Davvero inutile dire che il difensore stia trovando pochissimo spazio nella Juventus targata Maurizio Sarri. Il centrale ex Empoli sembra essersi trasformato in una sorta di oggetto misterioso dalle parti della Continassa. Ed è per questo che l’ipotesi di una cessione a gennaio starebbe prendendo più corpo.

Calciomercato Juventus, futuro lontano da Torino per Rugani?

I bianconeri valutano Rugani 35 milioni di euro. Al momento però non sarebbero arrivate offerte importanti. E potrebbe essere proprio la richiesta economica della società piemontese il più grande ostacolo all’addio e alla conclusione dell’affare.

Dal canto suo però il classe ’94 sarebbe pronto a prendere in considerazione qualsiasi proposta concreta. L’obiettivo di Rugani è infatti quello di tornare a giocare con continuità, ossia proprio ciò che non sta accadendo con la Juventus. Insomma, il suo futuro è tutto da scrivere e da decidere. Le sensazioni però sembrano essere quello di un addio, che, viste le condizioni e la situazione, appare davvero inevitabile. D’altronde in ballo potrebbe esserci anche la convocazione ai prossimi Europei.

