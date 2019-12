Video Gol Milinkovic Savic Lazio Juventus, rete bellissima del centrocampista che porta in vantaggio i suoi. Clicca qui per vedere la rete.

Rete davvero stupenda del centrocampista che riceve nuovamente un pallone magico da Luis Alberto, il ragazzo taglia, stoppa in corsa e mette in rete. Rete che vale il vantaggio.

Maurizio Sarri, nonostante i detrattori che lo hanno attaccato e continuano a farlo da quest’estate in cui è ufficialmente diventato il nuovo allenatore della Juventus, non ha ancora perso una partita.

I bianconeri, infatti, sono ancora imbattuti in quest’annata e non ci riferiamo soltanto alla Serie A ma anche alla Champions League. Certo, non è stato e non è ancora oggi semplice per la Vecchia Signora entrare negli schemi tattici e nello schema di gioco del tecnico toscano.

Allo stesso tempo, però, dobbiamo dirlo, quando i bianconeri hanno mostrato a pieno l’idea di calcio dell’ex Chelsea, Napoli ed Empoli si è visto non solo un gran calcio, ma anche e soprattutto dei risultati davvero importanti.

Un esempio su tutti? Il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid e non solo. Insomma, ci vuole tempo ed il pareggio contro il Sassuolo di certo non ha aiutato, tuttavia c’è tempo: l’Inter, del resto, dista soltanto 2 punti di distanza e in caso di vittoria ci sarebbe già il contro sorpasso.

