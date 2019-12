Video Lazio Juventus highlights, i gol e le immagini salienti della partita

Video Lazio Juventus highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita disputatesi allo stadio Olimpico e che ha chiuso il sabato della 15esima giornata. Clicca qui per vedere la sintesi.

Lazio Juventus era senza alcun dubbio il match più atteso del sabato della 15esima giornata di Serie A. All’Olimpico è andata in scena una sfida spettacolare, avvincente, emozionante e ricca di colpi di scena.

Video Lazio Juventus highlights: le immagini salienti della partita

I bianconeri avevano il compito di riprendersi la vetta della classifica, visto il pareggio casalingo dell’Inter contro la Roma, arrivato nella giornata di ieri. Di fronte c’era però una squadra in grandissima forma e reduce da ben sei vittorie consecutive. I biancocelesti anche stasera hanno dimostrato tutto il loro valore, mettendo in campo grinta, determinazione, qualità e tanta tecnica. Sicuramente lo spettacolo all’Olimpico non è mancato. E qualche risposta importante è senza alcun dubbio arrivata.

Nel video highlights di Lazio Juventus si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha detto molto sulle prime posizioni della classifica di Serie A. D’altronde Juventus e Lazio vogliono continuare a lottare per i vertici fino alla fine della stagione. E la partita di oggi ha dimostrato che hanno tutto per continuare a farlo.

