Bologna Milan streaming, diretta live: ecco come seguire la partita online

Bologna Milan streaming, diretta live: ecco come seguire la partita dello stadio Dall’Ara, in programma stasera alle ore 20:45.

Bologna Milan sarà il posticipo che chiuderà la 15esima giornata di Serie A. Allo stadio Dall’Ara andrà in scena un match interessante e tra due squadre alla ricerca di punti importanti. Seconda trasferta consecutiva per i rossoneri, reduci dalla vittoria di Parma. Grande momento anche per i felsinei, che domenica hanno espugnato il San Paolo di Napoli.

Bologna Milan streaming, ecco dove e come seguire la partita

Bologna Milan sarà trasmessa in esclusiva su Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport. Il match sarà comunque visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet grazie all’applicazione Sky Go. Un’alternativa è rappresentata dal servizio on demand di Now Tv, dove è disponibile tutto il pacchetto calcio della piattaforma satellitare.

Insomma, le possibilità per godersi Bologna Milan. Non resta altro che mettersi comodi e godersi lo spettacolo. La sfida può decidere le sorti e le ambizioni delle due squadre.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK