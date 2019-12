Inutile non rendersi conto che Maurizio Sarri ha rovinato la Juventus con delle scelte da lasciar perplessi, ma soprattutto togliendogli la capacità di risolvere sempre i problemi.

Partiamo dalla difesa, la Juventus non sa più difendere come l’anno scorso. Un problema che nasce a centrocampo dove il reparto non fa filtro mettendo in crisi i centrali. I laterali sono offensivi, ma la colpa non è loro. Se poi ci si aggiunge che Maurizio Sarri difende a zona, vedere per credere i gol di Luiz Felipe ieri, il disastro è compiuto. Un modo di marcare che faceva negli anni ottanta Giovanni Trapattoni e che già allora era considerato obsoleto.

Maurizio Sarri, ecco perchè ha rovinato la Juventus

Nell’involuzione della Juventus di Maurizio Sarri però le maggiori difficoltà si stanno vivendo a centrocampo. Questo perché il tecnico si ostina a giocare con il 4-3-1-2 che impedisce alle mezzeali di fare quello che negli scorsi anni ha dato i maggiori successi, cioè inserirsi e creare problemi davanti. Alternandosi in fase di ripiego ad aiutare la difesa. Una situazione che diventa evidente se si riguarda l’assist di Bentancur per il gol di ieri di Cristiano Ronaldo.

Capitolo attacco. Ronaldo e Dybala non rendono così stretti, manca un riferimento tra di loro. Vedere uno tra la Joya e Higuain fuori a rotazione è un delitto. Bernardeschi è completamente fuori dalla manovra in un ruolo non suo. Pensare a cosa potrebbe accadere con Douglas Costa trequartista fa venire i brividi.

La cosa ancor più grave è che la squadra ha perso verve, carattere e che Sarri non ha mai dato finora un vero e proprio gioco ai suoi ragazzi. Ancor più dell’anno scorso ci si affida alle giocate dei singoli, ma senza la solidità in mezzo al campo di allegriana memoria.

Senza dimenticare il calciomercato. A cosa è servito prendere Adrien Rabiot che fermo per un anno ora guadagna una cifra enorme ed è pressoché inutile. Perché puntare ancora su Khedira se il modulo non lo consente. Perché mettere fuori Mandzukic ed Emre Can? Perché non trovare un ruolo che regali continuità a Bentancur. Ma soprattutto a cosa è servito prendere Ramsey? La speranza è di raggiungere risultati importanti, la realtà però è molto più triste di quello che si possa pensare.

