Pagelle Bologna Milan, tutti i voti della partita

Pagelle Bologna Milan: ecco tutti i voti della partita andata in scena allo stadio Dall’Ara tra felsinei e rossoneri. Tante le sorprese.

Bologna Milan ha calato il sipario sulla 15esima giornata. Allo stadio Dall’Ara è andato in scena un match equilibrato, combattuto e giocato sul filo del rasoio. Ecco le pagelle della sfida tra felsinei e rossoneri:

Skorupski

Tomiyasu

Bani

Danilo

Denswil

Poli

Schouten

Skov Olsen

Dzemail

Sansone

Palacio

Pagelle Bologna Milan ci portano ad analizzare i voti della squadra rossonera:

G. Donnarumma

Conti

Musacchio

Romagnoli

Theo Hernández

Kessié

Bennacer

Çalhanoglu

Suso

Piatek

Bonaventura

Pagelle Bologna Milan, i migliori e i peggiori del match

Pagelle Bologna Milan offrono degli spunti di analisi sulle prestazioni di alcuni singoli. In casa rossonera c’era grande attesa soprattutto per Piatek. Il polacco era chiamato a ritrovare la via del gol. Ci si aspettavano dei segnali anche da parte di Suso e di Calhanoglu. Occhi puntati anche in mediana e soprattutto su Bennacer.

Per quel che riguarda i padroni di casa, il più atteso era Orsolini, uno dei giocatori più in forma e in palla. L’esperienza e i movimenti di Palacio potevano senza alcun dubbio essere un’arma di non poco conto per gli emiliani. Attenzione anche a Skov Olsen. Il 19enne danese doveva confermarsi. Insomma, le attese erano tante. E alcune sono state mantenute in pieno. Mihajlovic e Pioli avranno tanti spunti da analizzare.

