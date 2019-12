Un centrocampista del Lipsia chiama la Serie A: vuole l’Italia, magari proprio i bianconeri? Il calciomercato Juve in entrata si infiamma all’improvviso.

Emil Forsberg in Serie A alla Juventus? E’ presto per dirlo ma l’interesse dei bianconeri nei confronti del centrocampista del Lipsia è davvero forte, ma la Roma sembra voler vendere cara la pelle. Il ragazzo al momento non si sbilancia ma chiama non solo i top club italiani, bianconeri su tutti, ma anche quelli della Liga Spagnola. Partirà una trattativa a breve? Le ultimissime news di calciomercato Juve sembrano dire di sì.

Calciomercato Juve, Forsberg in bianconero: le ultime

Il motivo dietro l’interesse da parte della Juve per Forsberg va ricercato nel fatto che al momento Douglas Costa non garantisce continuità in termini di rendimento poiché è spesso e volentieri fermo ai box.

Allo stesso tempo, inoltre, Juan Manuel Cuadrado sembra essere ormai visto come un terzino, mentre Federico Bernardeschi come estero offensivo o trequartista non sembra convincere a piano Maurizio Sarri e gli altiri.

