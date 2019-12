Calciomercato Juventus news, per risolvere la crisi Fabio Paratici è pronto a fare un doppio colpo per rinforzare la rosa: due top player in arrivo?

Doppio colpo in arrivo in casa Juventus? Stando alle ultime notizie di calciomercato che arrivano da Torino, Fabio Paratici e Pavel Nedved vorrebbero cercare di far uscire la compagine di Maurizio Sarri dalla crisi di risultati e gioco in cui è invischiata grazie a due veri e propri top player in grado di fare la differenza in mediana: stiamo parlando di Paul Pogba ed Iva Rakitic.

Leggi anche: Juventus, quanti giocatori scontenti: a giugno sarà rivoluzione?

Calciomercato Juventus, Pogba e Rakitic in arrivo?

Il primo sembra essere ormai totalmente fuori dal progetto sportivo e non solo del Manchester United che lo cederebbe per circa 80 milioni di euro, così da poter fare cassa tranquillamente.

Leggi anche: Sconcerti attacca Ronaldo: i tifosi della Juventus non ci stanno

Il secondo, invece, è meno lontano dal progetto del Barcellona ma, allo stesso tempo, vorrebbe cambiare aria e cercare di essere protagonista altrove. Paratici e tutti i dirigenti della Vecchia Signora ne sono consapevoli e vorrebbero affondare il colpo: prevista una doppia proposta già a gennaio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK