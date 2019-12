Calciomercato Juventus, Mandzukic adesso diventa un problema

Mario Mandzukic diventa un problema per la Juventus: le ultimissime news di calciomercato lo vedono ancora tra le fila dei bianconeri, ma fuori rosa.

L’attaccante croato, che è per volontà sua e della Juventus fuori rosa in quanto ormai da parecchio tempo non rientra più nei piani della società bianconera, adesso diventa davvero un enorme problema da gestire. Stando alle ultimissime news di calciomercato, il ragazzo avrebbe rifiutato altre 2 importanti offerte dall’estero: vuole soltanto Borussia Dortmund o Manchester United.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: è un problema

Sono davvero in molti a pensare che l’attaccante croato servirebbe moltissimo alla Juventus di oggi, complice un Cristiano Ronaldo non al top della condizione ed un Gonzalo Higuain poco incisivo nell’ultima uscita pur partendo dalla panchina.

La grinta del resto all’ariete ex Bayern Monaco non manca ma le scelte societarie sono state piuttosto chiare in tal senso: il ragazzo è e rimarrà fuori rosa.

