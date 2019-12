Cristiano Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: il portoghese si è pentito?

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da chiarire e da decifrare. E dalla Spagna arrivano indiscrezioni a dir poco clamorose.

Il gol di sabato è stato a dir poco inutile, ma comunque è servito a sbloccarsi e a riprendersi, quantomeno per un po’, la scena. Cristiano Ronaldo nel match di sabato contro la Lazio è tornato a segnare su azione, dimostrando una condizione che sta via via crescendo. A far discutere però continua a essere il futuro della stella portoghese della Juventus.

Dalla Spagna arrivano voci e indiscrezioni a dir poco clamorose. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dal quotidiano iberico ‘Abc’, CR7 si sarebbe pentito di essersi trasferito in quel di Torino. Il lusitano l’avrebbe confessato ad alcuni suoi vecchi amici e compagni del Real Madrid. Cristiano Ronaldo, dopo una prima stagione ad altissimo livello, ora avrebbe qualche dubbio e avrebbe soprattutto nostalgia della Spagna.

Sempre secondo quanto raccontato dal quotidiano, il giocatore della Juventus avrebbe sperimentato sulla sua pelle ciò che molti avevano ipotizzato al momento del suo addio alla Liga: nessuno ha la forza e il peso politico del Real Madrid. Ed è probabilmente per questo che il portoghese sarebbe a dir poco convinto che, senza l’addio alle merengues, avrebbe vinto anche gli ultimi due Palloni d’Oro. Insomma, dubbi e riflessioni. Il futuro è un vero e proprio rebus.

