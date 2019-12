De Ligt al Barcellona dopo le ultime deludenti prestazioni con la maglia della Juventus? Le vie del calciomercato sono infinite, ma i tifosi hanno deciso.

De Ligt lascia la Juventus a giugno 2020? Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di tifosi davvero infuriati con il difensore centrale classe 1999 di proprietà dei bianconeri pagato ben 75 milioni di euro in estate. Il Barcellona è pronto a fare faville pur di averlo nella prossima sessione estiva, ma bisognerà capire se ci sarà la volontà della Vecchia Signora di lasciarlo partire.

Leggi anche: Sarri esonerato? Può diventare realtà se…

De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juventus: l’offerta

I tifosi, infatti, sembrerebbero non essere particolarmente felici del rendimento del ragazzo: nonostante i netti miglioramenti, infatti, l’ex Ajax non sembra essere sufficientemente pronto per grandi palcoscenici.

Leggi anche: Bayer Leverkusen Juventus probabili formazioni: Sarri pensa al turnover

La Juventus continua a dargli fiducia ma i tifosi si starebbero stufando e per questo motivo vorrebbero la sua cessione per far cassa e ripartire da Rugani, Bonucci e Chiellini: sarà la mossa giusta? Staremo a vedere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK