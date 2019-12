Sconcerti attacca Ronaldo: i tifosi della Juventus non ci stanno

Mario Sconcerti attacca Cristiano Ronaldo e la Juventus: le parole del giornalista fa infuriare i tifosi che lo prendono di mira sul web: il commento.

Mario Sconcerti attacca Cristiano Ronaldo e, in generale, la Juventus: il giornalista, infatti, intervistato da Calciomercato.com, ha voluto dire la sua sul momento dei bianconeri definendo lo stato della Vecchia Signora come di “profondo nel disagio” ed ovviamente il motivo non può che essere uno almeno in partenza: i numerosi infortuni. AI box, infatti, ci sono moltissimi giocatori importantissimi come Chiellini, Douglas Costa e Rabiot, ma anche Ramsey, Bentancur e Khedira. Inoltre ha affrontato anche l’involuzione di Cristiano Ronaldo che, nonostante il gol segnato contro la Lazio, continua a convincere poco quest’anno.

Sconcerti su Ronaldo, Juventus: le sue parole

Mario Sconcerti ha dichiarato che, per lui, Cristiano Ronaldo alla Juventus è un vero e proprio problema irrisolto dal momento che sta dando poco ai bianconeri, ma non è importante capire il motivo per il quale non sta rendendo quanto dovrebbe.

Il problema, secondo il giornalista, va cercato nel fatto che se lui è un giocatore “normale”, anche tutta la Juve necessariamente lo è e questo rappresenta un vero e proprio problema.

